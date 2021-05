Idar-Oberstein

Männliche Leiche in der Nahe: Laut Polizei erfolgte Tod ohne Fremdeinwirkung

Bei der männlichen Leiche, die am Sonntag in unwegsamen Gelände unweit des Bikeparks Nahbollenbach in der Nahe gefunden wurde, handelt es sich um einen 27 Jahre alten, vorerkrankten Mann, der in Idar-Oberstein lebte. Im Rahmen der Ermittlungen zur Todesursache hätten sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder ein von außen herbeigeführtes Ereignis ergeben. Das teilte die Kriminalpolizei am Montag mit.