Idar-Oberstein

Männliche Leiche in der Nahe gefunden: Hintergründe noch unklar

Zu einem tragischen Einsatz mussten am Sonntag gegen 15.30 Uhr Feuerwehr und Polizei ausrücken: An der B 41 in der Nähe des Altenbergtunnels war eine männliche Leiche in der Nahe gefunden worden.