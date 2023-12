Plus Idar-Oberstein Mächtig was los auf Schloss Oberstein: Romantischer Weihnachtsmarkt endet heute Abend Da war mächtig was los am ersten Tag des 15. Romantischen Weihnachtsmarkts auf Schloss Oberstein. Heute geht es weiter – und das Wetter spielt auch mit. Von Stefan Conradt

Schon am Samstag herrschte bei klirrender Kälte dichtes Gedränge im und rund ums historische Gemäuer, die Shuttlebusse waren durchgehend voll besetzt. Am Sonntag kam dann auch noch die Sonne dazu und lockte weitere Besucher auf den schönsten Weihnachtsmarkt im weiten Umkreis. In den Gastronomiebereichen auf der Terrasse und im Außenhof werden ...