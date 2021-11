Endlich wieder „Helau!“ hieß es für die Heimbacher Fastnachter am Wochenende, als diese sich zur Inthronisierung des neuen Prinzenpaares in der Besenbinderhalle trafen. Der Elferrat gut gelaunt in blauer Festkleidung, die Heimbacher Hofsänger bunt gekleidet mit blauem Rock, lila Hemd oder glitzernder Krawatte, und die Gäste versorgt mit Brezeln, Snacks und Getränken – so ließ sich auf die neue Prinzessin und den Prinzen warten.