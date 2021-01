Naheland/Simmern/Wittlich

Wie mit dem Hochmoselübergang soll im Bankensektor eine Verbindung von der Nahe über den Hunsrück zur Mosel und in die Eifel geschlagen werden. Zum 1. Januar 2022 fusionieren die Volksbank Hunsrück-Nahe in Simmern und die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG mit Sitz in Wittlich zur Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG mit mehr als 102.000 Kunden in sieben Landkreisen.