Rhaunen

Das Projekt „Bioenergie-Nahwärmeversorgung Rhaunen“ nimmt Gestalt an. Das ist das Ergebnis einer Bürgerversammlung in der Idarwaldhalle, an der gut 60 Interessierte teilgenommen haben. Christoph Zeis, der Geschäftsführer des Unternehmens EDG (Energie-Dienstleistungs-Gesellschaft) aus Nieder-Olm, hat die Zuhörer über den aktuellen Sachstand informiert.