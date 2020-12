Idar-Oberstein

„Wenn der Stadt, die niemals schläft, der Kaffee weggenommen wird“ – so fasst Lukas Baeskow seine Eindrücke in der Corona-Krise, die die USA wohl trifft wie kein zweites Land auf der Welt, zusammen. Der 22-Jährige, der aus Idar-Oberstein stammt und seit vier Jahren im Big Apple lebt, hat die renommierte American and Dramatic Academy absolviert: Seitdem ist er in verschiedenen künstlerischen Projekten tätig.