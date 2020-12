Fischbach/Berschweiler

Dauerlüften. damit wird in Schulen Corona der Kampf gesagt. Dies bedeutet allerdings auch, dass es in den Klassenräumen nicht mehr richtig warm wird, die Schüler mit dicken Jacken sowie Wolldecken dem Unterricht folgen müssen und Erkältungsfälle zunehmen. Dies aber muss nicht sein, sagt Kornelia Doll, Ortsgemeinderatsmitglied in Fischbach.