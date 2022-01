Kreis Birkenfeld

Lokale Inzidenz im Kreis Birkenfeld jetzt über 700

107 Corona-Neuinfizierte meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld am Freitag. Aufgrund der Vielzahl an Neuinfektionen ist die Aufschlüsselung in die einzelnen Gebietskörperschaften nicht mehr möglich, schreibt die Verwaltung.