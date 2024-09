Plus Birkenfeld/Hermeskeil Lokale Aktionsgruppe Erbeskopf: Campingplatz Waldwiesen in Birkenfeld erhält Förderung Von Niels Heudtlaß i Auf dem Campingplatz Waldwiesen in Birkenfeld soll viel Neues entstehen. Das fördert die LAG Erbeskopf. Foto: Norbert Kaaf, bid-Filmproduktion Die Lokale Aktionsgruppe Erbeskopf unterstützt das Projekt aus Birkenfeld mit einem Zuschuss. Auch ein Hermeskeiler Projekt wird gefördert. Was der Campingplatz in Birkenfeld für die Zukunft plant. Lesezeit: 3 Minuten

Mit einer Fördersumme in Höhe von rund 175.000 Euro will die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf den Campingplatz Waldwiesen in Birkenfeld fördern. Das beschloss der Zusammenschluss aus privaten und öffentlichen Akteuren aus der Region am Montag in Hermeskeil. Die LAG Erbeskopf begleitet Projekte für das Förderprogramm des europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung ...