Lösung wird gesucht – Ärger über Bußgelder

„Dass die Stadt die Schönlautenbach so großzügig zur Parkverbotszone gemacht hat, ist für uns nicht nachvollziehbar. Es scheinen aber viele Beschwerden zur Parksituation in der Schönlautenbach eingegangen zu sein, und dann muss die Stadt handeln“, kommentiert Jörg Schmitt, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Birkenfeld, den Unmut mit Blick auf Knöllchen, die die Stadt im Bereich des dortigen DRK-Testzentrums verteilt hat. Er führt auf Nachfrage unserer Zeitung aus: „Wir hatten jedoch vorab mit dem Ordnungsamt die Situation besprochen, und es sollte im Bereich der Einfahrt und an einem Stück etwas unterhalb in Richtung Norma eine Halteverbotszone errichtet werden, damit der Rettungsdienst ungehindert vom Gelände und zu den Einsätzen fahren kann. Wir hatten bisher an Montagen zwischen 10 und 12 Uhr und speziell in der vergangenen Woche Montag und Dienstag einen großen Ansturm zu verzeichnen, Freitagabend sowie Samstag beispielsweise waren so gut wie keine Leute da.“