Kirn

Ein 39-jähriger Mann aus Weißrussland ist am Montag gegen 11.10 Uhr mit seinem Sattelauflieger auf der B 41 verunglückt. Er kam aus Richtung Idar-Oberstein und war in Richtung Kirn unterwegs, als sein Laster in Höhe der Abfahrt Kirn-Sulzbach aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts und beim Versuch gegenzulenken, nach links von der Fahrbahn abkam. Er fuhr über die Gegenfahrbahn und stieß gegen die Leitplanke. Dabei beschädigte er mehr als 100 Meter der Fahrbahnbegrenzung. Der Sattelzug verkeilte sich in der Schutzplanke, die den Radweg blockierte. Dabei wurde der Tank dermaßen beschädigt, dass Dieselkraftstoff auslief. Der Lkw-Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.