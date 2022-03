Wenn man mit der Lupe über die feinen Strukturen in Jaspis und Achat fährt, dann den Kopf hebt und auf die Abbildungen an den Wänden, auf gerahmte Bilder, Decken und Teppiche schaut und wieder zurück auf die unter der Lupe winzigen Strukturen in den Edelsteinen, dann fällt auf den ersten Blick kein Unterschied zu den zigfach größeren Kopien auf.