Linke fordert Messe auf, die Miete der AfD spenden

Idar-Oberstein

Bei seiner Rede anlässlich der Mahnwache, mit der gegen den AfD-Landesparteitag, der am Wochenende in der Messe Idar-Oberstein stattfand, protestiert wurde, forderte Rainer Böß, Landtagskandidat der Partei Die Linke im Kreis Birkenfeld und stellvertretender Vorsitzender der Kreistagsfraktion: „Im Gegensatz zu unserer Mahnwache im Sommer will ich heute gar nicht so sehr auf die demokratiefeindliche AfD eingehen, sondern mich mit den Gesellschaftern der Messe befassen, die erst solche Veranstaltungen möglich machen, und auch einen Vorschlag unterbreiten, wie Veranstaltungen der AfD künftig mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhindert werden können.“