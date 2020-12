Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 12:15 Uhr

Rhaunen

Linienbus ohne Fahrgäste prallt gegen Scheune: Fahrzeug stark beschädigt

Zu einem Busunfall ist es am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr in Rhaunen gekommen. Laut Polizei war der Linienbus, der zu dieser Zeit keine Fahrgäste transportierte, in der Ortslage unterwegs, als er – nach einem Abbiegevorgang nach rechts – von der Fahrbahn abkam.