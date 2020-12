Birkenfeld

Das Gerüst an der Vorderseite des Rathauses der Verbandsgemeinde Birkenfeld wird schon in den nächsten Tagen notgedrungen wieder abgebaut. Denn anders, als es ursprünglich geplant war, können die Fenster an der Richtung Schneewiesenstraße gelegenen Gebäudefront nicht noch in diesem Jahr ausgetauscht und erneuert werden.