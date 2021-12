„Immer wenn ich über die Landschaften und Dörfer des Hunsrücks schaue, dann geht mir das Herz auf. Meine Heimat. Ich kam in Idar-Oberstein (wie Bruce Willis) auf die Welt, mein Vater in Kirn, meine Mutter wuchs in Sonnschied auf“, erzählt Marina Friedt.