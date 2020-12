„Lesesommer“ in Birkenfeld: Lust aufs Schmökern war riesengroß

Birkenfeld

Die in diesem Corona-Jahr unter einem besonderen Stern stehende landesweite Aktion „Lesesommer“ mit dem Motto „Abenteuer beginnen im Kopf“ ist vorüber, und „die Bilanz derselben kann sich in der Stadtbücherei Birkenfeld durchaus sehen lassen“, wie Leiterin Gaby Pick erklärt. Zwar habe sich an der Gesamtteilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert, denn diese habe wie 2019 bei exakt 126 Kindern gelegen, „aber diese 126 Teilnehmer haben deutlich mehr Bücher als beim letzten Mal verschlungen“, berichtet Pick. Stolze 1042 Schmöker mit einer Gesamtzahl von 132.490 Seiten wurden in diesem Jahr gelesen. Zum Vergleich: 2019 wurden beim „Lesesommer“ in Birkenfeld 815 Bücher mit einer Seitenzahl von 84 548 Seiten ausgeliehen.