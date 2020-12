Birkenfeld

In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses gab die Leiterin des Gesundheitsamts, Diana Thiel, einen Sachstand zur Corona-Lage im Nationalparklandkreis. Ihr Credo: „Ich weiß nicht, ob es nach den Lockerungen so bleibt, aber bisher waren wir sehr erfolgreich.“ Man könne aber aufgrund des milden Verlaufs in der Region jetzt nicht sagen, das Thema Corona sei durch, warnte die Amtsärztin. Es sei weiter nötig, „dass wir uns gegenseitig schützen“.