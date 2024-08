Plus Idar-Oberstein

Leise Töne entführen in ein Traumland: Blue Note sagt Gerwerts Garten Adieu

Von Jutta Gerhold

i Das Esla-Trio mit Pianist Luca Hohmann, Bassist Jonas Gerigk und Schlagzeuger Jonas Kaltenbach holte sich für das Konzert in Idar-Oberstein die Trompeterin Marie Tjong Ayong mit auf die Bühne. Foto: Hosser

Manche Ereignisse geraten so, wie man sie sich erträumt. Ein milder Spätsommerabend im bezaubernden Ambiente des großen, so liebevoll hergerichteten Gartens hinter dem Haus der Kunsthandlung Gerwert. Schon lange vor Beginn meldeten die Organisatoren von Blue Note volles Haus. Aber neben der erwartungsvoll freudigen Stimmung hing auch Wehmut in den alten Bäumen.