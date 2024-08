Plus Idar-Oberstein

Leinen los: Mia und Frieda aus Idar-Oberstein wieder bei RTL-„Top Dog“ dabei

i Mia Heringer mit ihrem Labrador Frieda. Die beiden sind am 6. September am Start. Foto: RTL/Markus Hertrich

Und wieder werden sie von der Leine gelassen. Bereits zum dritten Mal nimmt Schülerin Mia Heringer an der RTL-Show „Top Dog Germany“ teil, die am Freitag, 6. September, 20.15 Uhr, startet. Und dann ist auch gleich die 17-Jährige mit Labrador Frieda, mittlerweile vier Jahre alt, am Start. Blicken wir zurück: Nach Staffel zwei, in der es die junge Frau ebenfalls bis ins Finale schaffte und sehr gute Fünfte wurde, landete sie im August 2023 auf einem bärenstarken zweiten Platz im entscheidenden Duell. Auf dem Parcours fehlte eine Pfotenlänge bis zum ersten Platz.