Idar-Oberstein

Nahetalschule Idar-Oberstein, Dienstagmorgen: Schulleiter Markus Schulz sitzt in einem Klassenraum am Lehrerpult vor leeren Stühlen und Tischen. Kein Mucks ist zu hören. „Es ist schon ein komisches Gefühl – fast so wie in einem Geisterhaus“, sagt Schulz, der auch Ortsbürgermeister von Hettenrodt ist. So wie ihm wird es derzeit zahlreichen Kollegen auch ergehen.