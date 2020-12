Lebenshilfe Obere Nahe: Krise strahlt in viele Bereiche

Idar-Oberstein

Die Angestellten freuen sich schon drauf, die Zwangspause angesichts der Pandemie und ihrer strengen Auflagen zerrte auch bei den Mitarbeitern der Lebenshilfe Obere Nahe an den Nerven. Geschäftsführerin Martina Becker berichtet: Das Café-Bistro Ella's am Bahnhof öffnet am 22. Juni – allerdings nur im Kioskbereich. „Wir treffen gerade alle Vorbereitungen auch mit Blick auf ein Hygieneschutzkonzept für Gäste und Mitarbeitende. Am Montag wurde wieder im Textilpflegebereich der Werkstätten mit der Arbeit begonnen. Auch hier war einiges zu organisieren. Die Wäscheannahme, also der Kundenkontakt, muss ja unter Corona-Bedingungen erfolgen. Die Kunden können nun in den Werkshof fahren. Die Wäscherei hat einen kleinen Windfang, die Kunden treten dort ein, eine Mitarbeiterin macht die Annahme hinter einer Plastikscheibe, die Wäsche wird unter dem Tisch durchgeschoben. Insofern hat der Kunde auch nicht das Problem mit dem auszufüllenden Datenzettel, da er die Einrichtung nicht betritt.“