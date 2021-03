Der geplante Bau eines Überholstreifens auf dem Steilstück der Bundesstraße 269 zwischen der Petersquelle bei Oberhambach bis kurz vor die Nationalparkgrenze hat in den vergangenen Wochen unter anderem in Form von mehreren Leserbriefen in der Nahe-Zeitung erneut für spürbaren Gegenwind gesorgt. „Diese aktuelle Frontalkritik hat uns schon gewundert“, sagt dazu Thomas Wagner.