LBM kündigt weitere Baustellen auf der B 41 an: Es geht schon am Montag im Kaufacker los

i Auf der B 41 im Bereich zwischen dem Überflieger bei Nahbollenbach (Foto) und der Abfahrt Globus-Getränkecenter Weierbach müssen Autofahrer in den kommenden Wochen mit Behinderungen rechnen. Grnd sind Asphaltarbeiten des LBM. Foto: Stefan Conradt

Wie der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach mitteilt, beginnen am Donnerstag, 15. August, die Arbeiten zur Sanierung der Bundesstraße (B) 41 zwischen dem Anschluss Messe Idar-Oberstein und dem Anschluss Idar-Oberstein/Weierbach /Globus-Getränkemarkt inklusive der Sanierung der Kreisverkehrsplätze (KVP) an der B 41 und der Kreisstraße (K) 38 am Abzweig Nahbollenbach. Dazu müssen immer wieder Teilstücke der B 41 gesperrt werden. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert.