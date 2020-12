Birkenfeld

Das vorsichtige Versprechen einer offenkundig peinlich berührten Behörde und ein nun bereits zu erkennender Hoffnungsschimmer für die leidgeprüften Anwohner: So stellt sich aktuell die Situation an zwei Problemstellen im Birkenfelder Stadtverkehr dar. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat zum einen auf NZ-Anfrage neue Auskünfte hinsichtlich der nach wie vor nicht funktionsfähigen Fußgängerampel am unteren Ende der Schneewiesenstraße gegenüber der Kreisverwaltung gegeben. Zum anderen meldet die Stadt die jetzt erfolgte Installation einer solarbetriebenen, digitalen Geschwindigkeitsanzeigetafel im oberen Teil der Straße „Auf Ellenborn“, die Autofahrer zum Einhalten von Tempo 30 animieren soll.