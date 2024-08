Idar-Oberstein

LBM bereitet Sanierung der Kreisverkehre bei Nahbollenbach vor: Nächste Woche geht's los

i LBM bereitet Sanierung an Kreisverkehren bei Nahbollenbach vor Foto: Stefan Conradt

Die Vorarbeiten für die Asphaltarbeiten auf mehreren Kreisverkehren an der B 41 bei Nahbollenbach laufen. So wie hier an der Abfahrt Kaufacker legt der LBM auch am Burger King eine Behelfszufahrt an, da die Kreisel – der bei der bft-Tankstelle als erster – für die Sanierungen gesperrt werden.