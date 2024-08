Plus Baumholder

Laue Sommernächte am Weiher genießen: Neue Veranstaltungsserie startet am Donnerstag

i Ralph Peeß (von links), Michael Schug und Alina Pallasch laden zu den Summernights ein. Foto: Ralph Peeß

In gemütlicher Atmosphäre den lauen Sommerabend genießen: Das haben sich Alina Pallasch, Ralph Peeß und Michael Schug mit den Baumholderer Summernights im August vorgenommen. Ab diesem Donnerstag, 8. August, verwandelt sich der Weiher in Baumholder jeden Donnerstag von 18 Uhr bis 22 Uhr in einen Ort der Entspannung und der Freude.