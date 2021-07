Langsam macht sich Premierenfieber breit – „Halblut“ reitet ab 24. Juli

Ein klein wenig Premierenfieber ist schon erkennbar auf dem Gelände der Mörschieder Karl-May-Bühne, wo das Darstellerteam der Freilichtbühne Mörschied zur offenen Probe geladen hatte. Erste Eindrücke von der aktuellen Saison versprechen wieder einen einen Sommerspaß für Jung und Alt. In diesem Jahr steht das Stück „Halbblut“ auf dem Programm, in dem es sich um die dramatische Geschichte eines jungen Indianerkriegers dreht, dessen Schicksal sich zwischen den Spannungsfeldern zweier Kulturen bewegt. Die Premiere von „Halbblut“ ist am Samstag, 24. Juli, um 20.15 Uhr. Gespielt wird bis zum 29. August samstags ab 20.15 Uhr und sonntags ab 15 Uhr.