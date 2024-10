Plus Fischbach Langjährige Verbindungen zum Bergwerk: Jette Dörfling ist die neue Kupferkönigin i Jette Dörfling, die neue Kupferkönigin, ist 17 Jahre alt und gebürtige Norddeutsche aus Neustadt am Rübenberge und wohnt in Kirn-Sulzbach Foto: Nicolai Bollenbach Dörfling löst Kupferkönig Max in seiner Funktion ab. In ihrer Funktion als Pfadfinderin brachte sie seit mehr als zehn Jahren das Friedenslicht aus Bethlehem ans Bergwerk. Lesezeit: 1 Minute

Dieses Jahr gibt es bereits im Oktober eine neue Majestät Untertage. Jette Dörfling löst Kupferkönig Max in seiner Funktion ab. Jette ist 17 Jahre, gebürtige Norddeutsche aus Neustadt am Rübenberge und wohnt in Kirn-Sulzbach. Obwohl sie erst seit 2022 Gästeführerin am Kupferbergwerk ist, ist sie schon viel länger mit diesem ...