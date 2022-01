Durch die Unsicherheiten in der Halbleiterproduktion, die auch Auswirkungen auf Ausstattungsoptionen in Fahrzeugen haben, ist die Situation für Käufer und Verkäufer auch im Kreis Birkenfeld nicht einfacher geworden. Die NZ fragte in Autohäusern nach. Ergebnis: Elektroautos sind im Trend, Neuwagen werden teils erst nach vielen Monaten ausgeliefert, Gebrauchte sind selten und teuer geworden.