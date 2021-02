Landrat zollt Bürgerinitiative großen Respekt: Entscheidung in Sachen Realschule fällt erst nach der Landtagswahl

Besteht noch ein Hoffnungsschimmer für das Anliegen der Bürgerinitiative (BI) aus dem Westrich, die angesichts der Erweiterungspläne für die überfüllte Realschule (RS) plus/Fachoberschule (FOS) in Birkenfeld anstelle eines kostspieligen Anbaus in der Kreisstadt die Reaktivierung der Baumholderer Realschule als Außenstelle fordert (die NZ berichtete)? Positiv äußerten sich jedenfalls Vertreter des nach eigener Angabe unpolitischen Zusammenschlusses über ein Gespräch mit Landrat Matthias Schneider am Mittwoch im Schloss der Kreisverwaltung. In der Sache stehe noch keine Entscheidung fest, betonte der Kreischef, der von BI-Sprecher Sascha Horbach eine Unterschriftenliste mit knapp 1200 Signaturen entgegennahm und Auskunft über neue Entwicklungen gab.