Kreis Birkenfeld

Herbe Abstimmungsniederlage für Landrat Matthias Schneider (CDU) und den Kreisvorstand: Der Kreisausschuss (KA) verweigerte in seiner Sitzung am Montag die nachträgliche Zustimmung zum Kreishaushalt, der zu Beginn der Corona-Einschränkungen per Eilentscheid ohne Zustimmung oder auch nur Information des Kreistags verabschiedet und auch bereits von der Aufsichtsbehörde genehmigt ist. Das hatte für Unmut vor allem bei den kleinen Fraktionen, aber auch bei Teilen der SPD geführt.