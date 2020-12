Kreis Birkenfeld

Am Freitagnachmittag rutschte der Landkreis Birkenfeld in die Corona-Alarmstufe „rot“ und ließ dabei die Alarmstufen „gelb“ und „orange“ komplett aus. Schnell verständigte sich der Kreisvorstand mit der Landesregierung auf konkrete Maßnahmen, um die Ausbreitung der Pandemie auf lokaler Ebene einzudämmen. „Die dabei erarbeitete Allgemeinverfügung wird am Mittwoch in der Nahe-Zeitung veröffentlicht, sie tritt am Donnerstag in Kraft und ist vorerst auf einen Monat befristet“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung vom Dienstagabend.