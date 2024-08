„Landleben rockt“: Nun auch in Pink

Anzeige

Das ist seit Juli 2021 so. Mit diesem Schreiben kann das Willkommensgeschenk – ein Body mit der Aufschrift „Landleben rockt“ – in der Tourist-Info Edelsteinland in Herrstein oder im Bürgerbüro Rhaunen abgeholt werden“, berichtet die Verwaltung. In einzelnen Ortsgemeinden überbringt der Ortsbürgermeister das Glückwunschschreiben mit Body persönlich, da seitens der Ortsgemeinde individuell auch ein Präsent übergeben wird.

Bislang gab es den putzigen Body in Schwarz (Logofarben), aber aufgrund einiger Nachfragen, gibt es ab sofort den Body alternativ in Pink. Die Eltern können bei Abholung somit entscheiden, welche Farbe denn nun gewünscht ist: „Wir erhalten sehr positive Rückmeldungen, und die Bodys sind beliebt.“ vm