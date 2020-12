Landkreis dreht wohl weiter an der Umlageschraube

Kreis Birkenfeld

Um schnellstmöglich wieder handlungsfähig zu werden, sprich über einen genehmigten Haushalt verfügen zu können, hat Landrat Matthias Schneider zu einem beispiellosen Sitzungsmarathon eingeladen: Nach der KA-Sitzung am vergangenen Montag – ausgerechnet dem Tag, als der erste positiv getestete Corona-Patient im Nationalparklandkreis gemeldet wurde – soll sich der Kreisausschuss bereits am kommenden Montag (23. März) erneut und der Kreistag schon eine Woche später (30. März) treffen, um einen zusammengestrichenen Etatentwurf zu verabschieden. Eine entsprechende Vorgehensweise sei mit der ADD abgestimmt, sagte Schneider in der Sitzung am Montag, zu der die Stühle mit großem Sicherheitsabstand zum Nachbarn aufgestellt worden waren.