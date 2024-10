Plus Baumholder/Idar-Oberstein

Landgericht weist Antrag ab: Renitente Frau muss schlussendlich in Haft

Von Günter Schönweiler

i Die Angeklagte (links) mit ihrem Verteidiger Philipp Fuchs (Freisen) Foto: Günter Schönweiler

Was mag dahinterstecken, wenn eine 52-jährige Frau aus einem Ort in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein wegen tätlichen Angriffs auf zwei Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in zwei Fällen sowie versuchter Körperverletzung gegenüber einer Krankenpflegerin erneut vor Gericht steht? Dass auch Beleidigungen und Bedrohungen zum strafwürdigen Repertoire hinzukommen, ist nur eine Fußnote in der juristischen Aktenlage.