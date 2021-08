Es ist ein seltsamer Mensch, der sich in diesen Tagen in einer Berufungssache vor dem Landgericht verantworten musste. Einer, der in seiner eigenen Welt lebt, der die Außenwelt und seine Mitmenschen nicht besonders interessant findet und sie deshalb offenbar nur beiläufig wahrnimmt, der manchmal zusammenhangslos antwortet und Fakten ignoriert.