Plus Bundenbach-Rudolfshaus Landesstraße 182 bei Rudolfshaus wird ausgebaut: Gut fünf Monate Vollsperrung Von Sebastian Schmitt i Die Landessraße 182 bei Rudolfshaus und der Übergang zur Kreisstraße 23 nach Wickenrodt werden ab dem heutigen Montag ausgebaut und für die nächsten gut fünf Monate voll gesperrt. Foto: Sebastian Schmitt Bis zum Jahresende wird die Landstraße 182 zwischen Rudolfshaus und Bundenbach voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist der Ausbau der L 182, einschließlich des Knotenpunkts zur K 23 in Richtung Wickenrodt, zwischen Bundenbach und seinem Ortsteil. Lesezeit: 1 Minute

Am heutigen Montag starten die Bauarbeiten. Vorgesehen ist ein Bestandsausbau der L 182, beginnend in Rudolfshaus nach der Abzweigung nach Bruschied bis einschließlich zur Einmündung der K 23 in Richtung Wickenrodt auf etwas mehr als einem Kilometer. Auch die Brücke über den Hahnenbach in Rudolfshaus (L 182) wird im Zuge der Maßnahme saniert. Ebenfalls ...