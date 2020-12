Rhaunen

Nach einer Information des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Bad Kreuznach an die Verkehrsinitiative Viscon wird die Landesstraße 180 zwischen Sulzbach und Rhaunen im kommenden Jahr ausgebaut. Es handelt sich um einen Bestandsausbau im Wesentlichen auf der bestehenden Trasse. Die Ausbaubreite wird auf 5,50 Meter, in Kurven auf sechs Meter erweitert. Außerdem werden einige Kurven begradigt und eine Kuppe abgesenkt. Die Maßnahme wird voraussichtlich etwa zwei Millionen Euro kosten.