Hoppstädten-Weiersbach

„Bei Rofu-Kinderland kann man Mediengestalterin lernen?“ Diese Frage hörte Laura Glücklich zu Beginn ihrer Ausbildung in der Berufsschule des Öfteren. Viele denken, die Lehre findet in einem der bunten Spielwarengeschäfte statt und die Azubis müssen Plakate beschriften und Preisetiketten kleben. Was viele aber nicht wissen ist, dass Rofu am Zentralstandort in Hoppstädten-Weiersbach eine hauseigene Marketingabteilung beherbergt, die einer modernen Kommunikationsagentur in nichts nachsteht.