Ab heute ändern sich die Servicezeiten der unter der Telefonnummer 06781/516 33 00 erreichbaren Hotline des Corona-Lagezentrums des Gesundheitsamts des Landkreises Birkenfeld in der Messe Idar-Oberstein: Telefonisch erreichbar ist das Team künftig montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr.

Auskünfte oder Genesenenbescheinigungen gibt es auch per E-Mail an corona@landkreis-birkenfeld.de Am Feiertag Fronleichnam (Donnerstag, 3. Juni) ist die Hotline zwischen 10 und 14 Uhr erreichbar (wie samstags). Sonntags ist das Lagezentrum nach wie vor besetzt, nicht jedoch die Hotline.