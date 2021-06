LAG Erbeskopf will expandieren: Orte der früheren VG Rhaunen kommen hinzu

Was haben das Wasserwissenswerk in Kempfeld, die Markthalle in Veitsrodt, das Café Ellas der Lebenshilfe Obere Nahe im Bahnhof Oberstein, der Wohnmobilstellplatz an der Weiherschleife in Idar, der Birkenfelder Bioladen und der barrierefreie Naturerlebnisweg mitten im Nationalpark in Börfink-Thranenweiher gemeinsam? Die Antwort: All diese Projekte und noch etliche andere private oder öffentliche Vorhaben haben in der Vergangenheit mithilfe der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf Finanzspritzen aus Brüssel und Mainz erhalten, sodass ihre Verwirklichung möglich wurde.