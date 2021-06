LAG Erbeskopf gibt grünes Licht: Aus Lokal und Kegelbahn in Kirschweiler wird Physiopraxis

Am Ende der mehr als dreistündigen Versammlung im Ruschberger Bürgerhaus konnten nur sieben von neun Projektträgern aus der Nationalparkregion zufrieden sein, während die beiden anderen enttäuscht sein mussten. Die Mitglieder der Lokalen Aktionsgemeinschaft (LAG) Erbeskopf haben bei ihrem jüngsten Treffen den Weg dafür geebnet, dass fünf im Kreisgebiet geplante Vorhaben in Hoppstädten-Weiersbach, Schwollen, Allenbach und Kirschweiler (zwei Projekte) sowie in Hermeskeil und Horath (VG Thalfang) Aussicht auf Zuschüsse der EU, des Bundes und des Landes in einer Gesamthöhe von fast 1,2 Millionen Euro haben. Zwei private Investoren aus Birkenfeld und Idar-Oberstein gingen hingegen leer aus beziehungsweise zogen ihren Antrag zurück.