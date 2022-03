Der Ruwer-Hochwald-Radweg beginnt in Hermeskeil am ehemaligen Bahnhof. Gerade bei schönem Wetter starten dort Urlauber, aber auch viele Einheimische zu Spaziergängen oder Radtouren. „Leider fehlt es aber an Möglichkeiten, sich vor Ort zu verpflegen“, hat Christoph Seibel festgestellt. Diesen „Mangel“ will der Hermeskeiler beheben und dafür den vor acht Jahren neu gestalteten Platz vor dem alten Bahnhof zur Raststation aufwerten.