Im in der Straße „Am Talweiher“ 11 angesiedelten Birkenfelder Biomarkt stehen in den nächsten Tagen offizielle Veränderungen an, wobei die Gesichter vertraut bleiben. Nach dem Tod von Gründerin und Inhaberin Marita Ahlers wird das Geschäft ab Anfang des nächsten Jahres von Molly Pitman-Bitterlich, Marjolaine Eschbach und Tanja Schröder gemeinsam weitergeführt.