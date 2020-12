Kreis Birkenfeld

Unter Hochdruck arbeitet das Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld in der derzeitigen Krise – auch am Wochenende. Seit dem ersten positiven Corona-Befund am 16. März ist die regulär 16-köpfige Mannschaft der Kreisbehörde auch an den Wochenenden, unterstützt von Mitarbeitern aus anderen Abteilungen der Verwaltung tätig.