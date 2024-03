L160 zwischen Morbach und Bruchweiler wird wieder gesperrt: Umleitungen beschildert

Anzeige

Die Arbeiten beginnen in Fahrtrichtung Bruchweiler nach Einmündung der Kreisstraße (K) 52, beinhalten den Knotenpunkt L 159/L 160 und enden am Ortseingang Bruchweiler. Der Ausbau kann nur unter Vollsperrung der L 160 und L 159 durchgeführt werden. Die entsprechenden Umleitungsstrecken über die Bundesstraße 327 in Richtung Hermeskeil, die L 163 in Richtung Allenbach, die B 422 in Richtung Idar-Oberstein und die L 178 in Richtung Kempfeld sind vor Ort ausgeschildert.

Der LBM Bad Kreuznach bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die zu erwartenden Beeinträchtigungen. red