Allenbach

Kurzes Wintergastspiel brachte wenig Verkehrsprobleme mit sich

Das kurze Wintergastspiel am Freitagmorgen hat zwar dafür gesorgt, dass die Höhenlagen des Kreises Birkenfeld ein weißes Kleid bekamen – so wie hier an der Idarbrücke zwischen Allenbach und Erbeskopf. Das hielt aber nur bis zum Nachmittag, als der Schnee nicht nur in den Tallagen in Regen überging.