Kurze Stadtratssitzung in Idar-Oberstein: Einigkeit auf allen Ebenen

In knapp 45 Minuten waren elf Tagesordnungspunkte abgehakt. Extrem flott ging die Sitzung des Stadtrates in der Messe über die Bühne, zumal OB Frank Frühauf keinerlei Mitteilungen hatte und auch Anfragen des Rates so gut wie ausblieben. Der Diskussionsbedarf tendierte gegen null. Nicht weiter erstaunlich, waren doch sämtliche Themen zuvor in den Ausschüssen ausführlich erörtert wurden. So die Abdeckung des Jahresverlustes des Baubetriebshofes für 2020 in Höhe von 83.000 Euro: Bürgermeister Friedrich Marx stellte noch einmal klar, dass – entgegen der Kritik, die Michael Schmolzi (LUB) äußerte – der Baubetriebshof kein „grundsätzliches Problem“ habe, sondern Corona-bedingt keine Aufträge erteilt worden seien. Bei vier Enthaltungen wurde beschlossen, die außerplanmäßige Ausgabe zur Deckung des Defizits zu genehmigen. Monja Roepke erneuerte den Wunsch, dass sich der Rat doch selbst mal ein Bild vom Baubetriebshof machen könne. OB Frank Frühauf sicherte zu, diesem Wunsch zeitnah zu entsprechen und einen Ortstermin zu organisieren.